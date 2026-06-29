Дачникам объяснили, когда можно не платить налог с продажи урожая

Парламентарий пояснил, что в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 гектара. Регионы вправе увеличивать этот лимит, но не более чем в пять раз — до 2,5 гектара. При этом депутат предупредил: если продажи становятся системными и исчисляются тоннами, это могут признать предпринимательской деятельностью, что потребует регистрации ИП и уплаты налогов.
Право на освобождение от налогов подтверждается документом от органа местного самоуправления или правления товарищества СНТ. В нём должны указать, что продукция выращена на участке гражданина или члена его семьи, а также отразить общую площадь используемых земель. Организатор рынка или ярмарки вправе установить свой перечень документов для допуска к торговле, поэтому требования следует уточнять заранее.
«Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ИП. Но если вы начинаете продавать тоннами и каждый день — это уже может быть признано предпринимательской деятельностью. А значит, потребуется регистрация в качестве ИП и уплата налогов», — пояснил депутат.
Ранее кандидат биологических наук рассказал о главных садовых вредителях июля. По его словам, основная угроза — тля, поражающая сливу, вишню и молодые побеги яблонь. Эксперт предупредил, что борьбу с тлёй необходимо вести одновременно с муравьями, которые являются её разносчиками.
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