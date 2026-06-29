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Дачникам объяснили, когда можно не платить налог с продажи урожая

Россияне при соблюдении ряда условий освобождаются от уплаты НДФЛ с доходов от продажи собственного урожая. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР), пишет ТАСС. Продукция должна быть выращена без привлечения наёмных работников, а площадь участка не должна превышать установленного предела.

Парламентарий пояснил, что в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 гектара. Регионы вправе увеличивать этот лимит, но не более чем в пять раз — до 2,5 гектара. При этом депутат предупредил: если продажи становятся системными и исчисляются тоннами, это могут признать предпринимательской деятельностью, что потребует регистрации ИП и уплаты налогов.

Право на освобождение от налогов подтверждается документом от органа местного самоуправления или правления товарищества СНТ. В нём должны указать, что продукция выращена на участке гражданина или члена его семьи, а также отразить общую площадь используемых земель. Организатор рынка или ярмарки вправе установить свой перечень документов для допуска к торговле, поэтому требования следует уточнять заранее.

«Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ИП. Но если вы начинаете продавать тоннами и каждый день — это уже может быть признано предпринимательской деятельностью. А значит, потребуется регистрация в качестве ИП и уплата налогов», — пояснил депутат.

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