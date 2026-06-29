Дачникам объяснили, когда можно не платить налог с продажи урожая

Парламентарий пояснил, что в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 гектара. Регионы вправе увеличивать этот лимит, но не более чем в пять раз — до 2,5 гектара. При этом депутат предупредил: если продажи становятся системными и исчисляются тоннами, это могут признать предпринимательской деятельностью, что потребует регистрации ИП и уплаты налогов.