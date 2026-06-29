Brand Analytics: пользователи в соцсетях ценят вузы за «связи и тусовку»

«Сторонники высшего образования в обсуждениях часто говорят не столько о качестве обучения, сколько о среде. Среди аргументов — новые знакомства, связи, студенческая жизнь, диплом как “запасной вариант” и возможность позже сменить траекторию. Фразы вроде “корочка откроет двери”, “первые полезные связи”, “нужная тусовка” встречаются чаще, чем разговор о конкретных знаниях или развитии мышления», — говорится в исследовании.