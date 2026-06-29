Brand Analytics: пользователи в соцсетях ценят вузы за «связи и тусовку»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выбор высшего образования вместо других маршрутов учебы и карьеры для молодежи в обсуждениях пользователей социальных сетей чаще обусловлен такими факторами, как комфортная среда, новые знакомства и связи, а не качество учебной программы или развитие мышления. Это следует из исследования Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«Сторонники высшего образования в обсуждениях часто говорят не столько о качестве обучения, сколько о среде. Среди аргументов — новые знакомства, связи, студенческая жизнь, диплом как “запасной вариант” и возможность позже сменить траекторию. Фразы вроде “корочка откроет двери”, “первые полезные связи”, “нужная тусовка” встречаются чаще, чем разговор о конкретных знаниях или развитии мышления», — говорится в исследовании.
Уточняется, что за исследуемый период такие аргументы звучали заметнее, чем прямые рассуждения о ценности учебной программы.
Исследование строилось на анализе пользовательского контента — личных мнений, историй и комментариев, написанных от первого лица. Проанализировано более 3 млрд русскоязычных публичных сообщений, опубликованных с 15 апреля по 15 мая 2026 года.