Необычная выставка проходит в Алматы

«Всего в экспозиции представлено больше 40 предметов из фондовых коллекций музея, в том числе редкие образцы, например, күләпара, далбағай, ақ қалпақ, а также шлемы и элементы вооружения, связанные с казахской военной культурой», — говорится в репортаже.