Демешин рассказал о планах по развитию судостроения в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на базе Хабаровского судостроительного завода формируют Центр судостроения и судоремонта. О планах по развитию отрасли в День кораблестроителя сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Для региона эта дата совпала с 73-летием ХСЗ. Глава края отметил, что предприятие прошло через сложный период и ещё недавно нуждалось в поддержке, но его удалось сохранить после перехода в краевое управление.
Вместе с заводом сохранили производственные мощности и коллектив — более 250 специалистов. Власти рассчитывают, что предприятие станет одной из ключевых площадок для возрождения судостроения и судоремонта в бассейне Амура.
«Сохранить завод, его мощности и специалистов для нас было делом чести», — отметил Дмитрий Демешин.
Перспективы предприятия связывают с экономическим развитием Амура. В планах — строительство дебаркадеров, катамаранов, а также судов для нужд МЧС и Минобороны России, включая Тихоокеанский флот.