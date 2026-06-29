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Демешин рассказал о планах по развитию судостроения в Хабаровском крае

Власти рассчитывают, что ХСЗ, спасённый от банкротства, станет одной из ключевых площадок для возрождения судостроения и судоремонта в бассейне Амура.

В Хабаровском крае на базе Хабаровского судостроительного завода формируют Центр судостроения и судоремонта. О планах по развитию отрасли в День кораблестроителя сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Для региона эта дата совпала с 73-летием ХСЗ. Глава края отметил, что предприятие прошло через сложный период и ещё недавно нуждалось в поддержке, но его удалось сохранить после перехода в краевое управление.

Вместе с заводом сохранили производственные мощности и коллектив — более 250 специалистов. Власти рассчитывают, что предприятие станет одной из ключевых площадок для возрождения судостроения и судоремонта в бассейне Амура.

«Сохранить завод, его мощности и специалистов для нас было делом чести», — отметил Дмитрий Демешин.

Перспективы предприятия связывают с экономическим развитием Амура. В планах — строительство дебаркадеров, катамаранов, а также судов для нужд МЧС и Минобороны России, включая Тихоокеанский флот.

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