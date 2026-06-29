В Омской области волки начали выходить к пастбищам

В Омской области сфотографировали волков. В региональном Управлении по охране животного мира рассказали, что летом увидеть этих хищников удаётся нечасто, однако во второй половине сезона вероятность таких встреч возрастает.
В начале лета волчьи стаи обычно держатся возле логова. Взрослые особи выращивают потомство, кормят волчат и ведут преимущественно оседлый образ жизни. В июне добычи рядом с местом обитания, как правило, достаточно, поэтому хищникам не приходится уходить далеко в поисках пищи.
Ситуация меняется ближе к середине лета. Запасы мелкой добычи возле логова сокращаются, и волки начинают обследовать более широкую территорию. В этот период они могут приближаться к пастбищам, где содержится домашний скот.
Наиболее высокий риск для животноводов сохраняется в июле и августе, когда активность хищников увеличивается. При этом молодые волки могут появиться возле хозяйств и раньше. Специалисты объясняют такое поведение охотничьим азартом неопытных особей.