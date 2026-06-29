За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено девять пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самый крупный произошел в деревне Тигино Большемуртинско-Сухобузимского округа, где загорелся жилой дом.
Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
Еще один пожар произошел утром в СНТ «Зеленый Шум» Минусинского округа. Там загорелся садовый дом площадью 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Всего за минувшую неделю в Красноярском крае потушили 132 пожара. Спасены 11 человек, один человек получил травмы, еще один погиб.