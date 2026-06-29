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Названо число зарегистрированных вспышек птичьего гриппа в 2025 году

Роспотребнадзор: Вспышки гриппа птиц фиксировались в 8 регионах РФ в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году вспышки гриппа среди диких и домашних птиц были зафиксированы в восьми субъектах РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«В 2025 г. ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в Российской Федерации сохранялась напряженной… В результате диагностики биоматериала было определено, что вспышки вызваны вирусами гриппа подтипа А (H5N1)», — говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, циркулирующие в РФ вирусы близки к рекомендованным ВОЗ штаммам, чувствительны к лекарствам и не имеют маркеров повышенной патогенности.

Кроме этого, опасный вирус Повассан, который в последнее время все чаще регистрируется в США, также существует в некоторых регионах России, например, на Дальнем Востоке.

По данным эпидемиолога Геннадия Онищенко, в России угроза распространения мелиоидоза отсутствует.

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