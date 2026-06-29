Боевики ВСУ, пытавшие мирных жителей Курской области, будут наказаны, их либо уничтожат, либо приговорят к тюремным срокам. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Вернувшийся из плена на Украине житель Курской области ранее рассказал, как украинские военные выжгли ему на руке букву «Z».
«Боевики ВСУ подражают нацистским преступникам времен Третьего Рейха и пытаются своими действиями быть подобными карателям, которые издевались над мирным советским населением, уничтожали и пытали его», — сказал Иванников.
Эксперт добавил, что как только армия РФ выявляет информацию о подразделениях ВСУ, пытавших мирных граждан, то сразу наносит по ним удар.
«По этим подразделениям наносится ракетно-бомбовый удар. Это задача армии РФ по защите населения от преступного киевского режима, который не считается ни с моралью, ни с нравственностью», — уточнил он.
Иванников подчеркнул, что военно-следственные органы фиксируют случаи пыток населения и мародерства.
«Никто из преступников не уйдет от заслуженного наказания. Они будут либо уничтожены, либо, в случае пленения, привлечены к уголовной ответственности. Они получат наказание, соответствующее содеянному», — подытожил собеседник aif.ru.