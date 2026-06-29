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В Китае произошло землетрясение, пострадали люди

13 человек пострадали из-за землетрясения в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 13 человек получили травмы во время землетрясения в Китае. Сейсмическое событие произошло в юго-западной китайской провинции Сычуань. Его магнитуда составила 5,5.

Порядка 200 человек были эвакуированы и размещены в безопасном месте, сказано в релизе, который распространила пресс-служба администрации города Ибинь. Сообщается, что местный штаб по ликвидации последствий землетрясения работает по алгоритму третьего уровня экстренного реагирования.

Напомним, очередное мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Японии 26 июня, толчки ощущались в Токио.

Также сообщалось, что серия из 10 подземных толчков, магнитуда которых не превысила 4,4 была зафиксирована 22 июня 2026 года у берегов Крыма. Эпицентр находился в Черном море примерно в 30 километрах от Севастополя на глубине порядка 5 километров.

Тем временем в Венесуэле произошло мощное землетрясение, которое называют сильнейшим в истории страны. Почему оно стало таким разрушительным, эксперты рассуждают здесь на KP.RU.

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