В Хабаровском крае 87-летний пенсионер ушёл в лес за ягодой и потерялся

На помощь выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) в составе 5 человек и одной единицы техники. В результате поисков, недалеко от посёлка Сидима мужчина был обнаружен. Спасателями гражданин был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям соблюдать правила безопасности при отправлении в лес.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что 12 июня на Хорпинской протоке, находясь на рыбалке, пропали двое мужчин в возрасте 44 и 46 лет. Они находились на реке вместе с друзьями. Предположительно, мужчины пошли ставить сетку и не вернулись.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше