ЛДПР призвала ввести на федеральном уровне День ветеранов боевых действий 1 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением учредить на федеральном уровне День ветеранов боевых действий и установить его празднование 1 июля. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Представляется своевременным и обоснованным установить 1 июля памятной датой Российской Федерации — Днем ветеранов боевых действий, обязав субъекты Российской Федерации организовывать проведение в указанный день мероприятий, направленных на чествование ветеранов боевых действий и патриотическое воспитание молодежи», — говорится в обращении.
Как говорится в письме, сейчас День ветеранов боевых действий имеет официальный статус лишь в некоторых субъектах РФ, тогда как на федеральном уровне эта памятная дата до сих пор не закреплена. По мнению лидера ЛДПР, это приводит к различиям в подходах к чествованию ветеранов в зависимости от региона их проживания.
Слуцкий в беседе с ТАСС также подчеркнул, что сегодня из зоны проведения специальной военной операции к мирной жизни уже вернулись около 167 тыс. человек, а после ее завершения число ветеранов существенно возрастет. «На сегодняшний день в России насчитывается более 2 млн ветеранов боевых действий. Это люди, которые героически рисковали собой в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике и иных вооруженных конфликтах, а также в ходе специальной военной операции. Уже сейчас с СВО в гражданскую жизнь вернулись около 167 тыс. человек, и с завершением боевых действий эта цифра будет многократно увеличена», — добавил он.
Парламентарий считает, что установление 1 июля в качестве федеральной памятной даты позволит обеспечить единый подход к чествованию ветеранов боевых действий на всей территории страны, создать условия для системной патриотической работы с молодежью и будет способствовать консолидации общества вокруг ценностей патриотизма и служения Родине.