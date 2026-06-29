ЛДПР призвала ввести на федеральном уровне День ветеранов боевых действий 1 июля

Слуцкий в беседе с ТАСС также подчеркнул, что сегодня из зоны проведения специальной военной операции к мирной жизни уже вернулись около 167 тыс. человек, а после ее завершения число ветеранов существенно возрастет. «На сегодняшний день в России насчитывается более 2 млн ветеранов боевых действий. Это люди, которые героически рисковали собой в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике и иных вооруженных конфликтах, а также в ходе специальной военной операции. Уже сейчас с СВО в гражданскую жизнь вернулись около 167 тыс. человек, и с завершением боевых действий эта цифра будет многократно увеличена», — добавил он.