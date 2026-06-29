В Красноярске наступившая неделя будет жаркой

При смене июня июлем синоптики обещают красноярцам повышение температуры воздуха, но временами погода будет пасмурной.
Так, в понедельник ожидается +25, +27 °C, переменная облачность, кратковременный дождь и гроза.
Во вторник потеплеет до +29 °C, но снова возможны небольшие осадки.
В среду, 1 июля, ожидается дождь и +27 °C.
А вот в четверг и пятницу будет сухо и ясно, уличные термометры покажут +28, +29 °C.
На выходных воздух должен прогреться до +30 °C, но возможен небольшой дождь с грозой.
Ветер всю неделю будет переменным, от слабого до умеренного, при грозах возможны шквалистые усиления до 15−20 м/с.