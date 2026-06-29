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В Красноярске наступившая неделя будет жаркой

При смене июня июлем синоптики обещают красноярцам повышение температуры воздуха, но временами погода будет пасмурной.

При смене июня июлем синоптики обещают красноярцам повышение температуры воздуха, но временами погода будет пасмурной.

Так, в понедельник ожидается +25, +27 °C, переменная облачность, кратковременный дождь и гроза.

Во вторник потеплеет до +29 °C, но снова возможны небольшие осадки.

В среду, 1 июля, ожидается дождь и +27 °C.

А вот в четверг и пятницу будет сухо и ясно, уличные термометры покажут +28, +29 °C.

На выходных воздух должен прогреться до +30 °C, но возможен небольшой дождь с грозой.

Ветер всю неделю будет переменным, от слабого до умеренного, при грозах возможны шквалистые усиления до 15−20 м/с.