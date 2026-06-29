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Парковку на Корабельной Набережной временно закроют

Ограничение связано с подготовкой и запуском праздничного фейерверка ко Дню города.

Источник: PrimaMedia.ru

Муниципальная парковка на Корабельной Набережной, 1 во Владивостоке будет временно закрыта в связи с запуском фейерверка, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.

«С 15.00 часов 3 июля до 23.59 часов 4 июля муниципальная парковка на Корабельной Набережной, 1 будет закрыта для проведения подготовки и запуска салюта в честь Дня города», — говорится в сообщении.

Автовладельцев просят заблаговременно убрать транспортные средства с парковки и не оставлять автомобили вдоль дорог в зоне запуска фейерверка.