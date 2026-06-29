Новосибирцев предупредили о новой схеме обмана со страховками на детей

Мошенники в России начали массово рассылать родителям сообщения от имени администраций школ и детских садов, предлагая оформить несуществующие выплаты через поддельные сайты, пишут РИА Новости.
Как сообщают специалисты платформы «Мошеловка» Народного фронта, аферисты также убеждают граждан оформить платную страховку для участия детей в массовых мероприятиях и отправляют ссылки на фальшивые платежные сервисы.
Кроме того, злоумышленники создают сайты-клоны, внешне похожие на портал «Госуслуги» или ресурсы Минтруда, чтобы похитить банковские данные и доступ к личным аккаунтам. Эксперты предупреждают: никогда не переходите по ссылкам из массовых рассылок в мессенджерах, даже если их переслали знакомые, а искусственное ограничение по срокам — это классический признак мошенничества.