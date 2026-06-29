Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили о новой схеме обмана со страховками на детей

Эксперты предупреждают: никогда не переходите по ссылкам из массовых рассылок в мессенджерах.

Источник: Freepik

Мошенники в России начали массово рассылать родителям сообщения от имени администраций школ и детских садов, предлагая оформить несуществующие выплаты через поддельные сайты, пишут РИА Новости.

Как сообщают специалисты платформы «Мошеловка» Народного фронта, аферисты также убеждают граждан оформить платную страховку для участия детей в массовых мероприятиях и отправляют ссылки на фальшивые платежные сервисы.

Кроме того, злоумышленники создают сайты-клоны, внешне похожие на портал «Госуслуги» или ресурсы Минтруда, чтобы похитить банковские данные и доступ к личным аккаунтам. Эксперты предупреждают: никогда не переходите по ссылкам из массовых рассылок в мессенджерах, даже если их переслали знакомые, а искусственное ограничение по срокам — это классический признак мошенничества.