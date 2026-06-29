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Выставка самолетов и вертолетов прошла в центре Новосибирска

Площадка работала в рамках праздничных мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вчера, в День города, на площади Ленина организовали выставку самолетов и вертолетов. Выставку провели в поддержку авиационного фестиваля «Вива Авиа!», который запланирован на август.

Напомним, в полдень на площади Ленина началось официальное открытие Дня города. Для горожан оборудовали несколько тематических зон — их назвали «перекрестками».

На одном из таких «перекрестков», посвященных безопасности, все желающие могли прокатиться на лошадиной повозке. Также в Березовой роще в этот день работали Школа добрых дел, территория здоровья и многое другое.