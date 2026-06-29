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Парад судов в Красноярске пройдет в новой локации

В Красноярске День речника отметят в 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске День речника отметят в пятницу 3 июля. Гостей ждут традиционный парад судов, выставка техники Красноярского речного порта. На концерте выступят Красноярский духовой оркестр и творческие коллективы города. Также гостей ждут подарки от партнеров праздника.

Для детей организаторы устроят мастер-классы. Так, вместе со студией анимации «Я сам» каждый может побыть мультипликатором и создать свой мультфильм.

Однако есть один момент, который нужно учесть: меняется локация. Если прежде красноярцы собирались на центральной набережной возле Речного вокзала, то в этот раз парад судов пройдет вдоль сквера Энтузиастов на правобережье. Начало в 12:30 часов.