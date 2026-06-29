Четыре года колонии за собак: хабаровчанка обманывала любителей породистых животных

С 2021 по 2024 год 24-летняя местная жительница размещала объявления о продаже породистых собак с документами и клеймом. На деле она продавала животных, не соответствующих заявленным характеристикам, либо просто не исполняла обязательства по доставке. География пострадавших вышла за пределы региона: ущерб понесли 7 жителей Камчатки и Сахалина, общая сумма — более 350 тысяч рублей. Суд назначил ей 4 года колонии-поселения, удовлетворил иски потерпевших на 288 тысяч рублей и конфисковал мобильные телефоны, использовавшиеся для обмана.