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Украинцы не скрывают интереса к России: в США зафиксирован высокий спрос на паспорт РФ

Генконсул Пукалов: украинцы в США интересуются гражданством РФ.

Источник: Комсомольская правда

В США фиксируют высокий интерес к российскому гражданству среди украинцев и выходцев из других республик бывшего СССР. Об этом сообщил российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов.

«Фиксируем устойчивый интерес со стороны граждан, в том числе украинцев и других выходцев из бывших союзных республик, к вопросам, связанным с российским гражданством», — рассказал он для РИА Новости.

По словам Пукалова, наряду с выдачей заграничных паспортов, вопросы гражданства остаются одним из самых востребованных направлений деятельности консульства.

Как ранее сообщал KP.RU, украинцы стали чаще приезжать в Россию: только за первые три месяца 2026 года границу перешли свыше 5 600 человек — это больше, чем за тот же период в 2025 году.

Тем временем в Германии могут отказаться от всеобщей защиты украинских беженцев после 2027 года.

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