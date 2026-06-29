Украинцы не скрывают интереса к России: в США зафиксирован высокий спрос на паспорт РФ

В США фиксируют высокий интерес к российскому гражданству среди украинцев и выходцев из других республик бывшего СССР. Об этом сообщил российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов.
«Фиксируем устойчивый интерес со стороны граждан, в том числе украинцев и других выходцев из бывших союзных республик, к вопросам, связанным с российским гражданством», — рассказал он для РИА Новости.
По словам Пукалова, наряду с выдачей заграничных паспортов, вопросы гражданства остаются одним из самых востребованных направлений деятельности консульства.
Как ранее сообщал KP.RU, украинцы стали чаще приезжать в Россию: только за первые три месяца 2026 года границу перешли свыше 5 600 человек — это больше, чем за тот же период в 2025 году.
Тем временем в Германии могут отказаться от всеобщей защиты украинских беженцев после 2027 года.