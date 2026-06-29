Хабаровчанину, объявившему себя спасителем СССР, дали шесть лет колонии

Следствие и суд установили, что с октября 2020 года по 9 февраля 2023 года хабаровчанин собирал деньги со сторонников, искал единомышленников и вовлёк в деятельность ещё трёх человек. Все они разделяли взгляды, связанные с отрицанием законности существования Российской Федерации и её органов власти.