Хабаровчанину, объявившему себя спасителем СССР, дали шесть лет колонии

В Хабаровске апелляция заменила условный срок на реальный жителю краевой столицы, которого признали организатором деятельности запрещённого экстремистского объединения. Мужчине назначили шесть лет колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Ранее Железнодорожный районный суд Хабаровска признал его виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, но назначил наказание условно. Речь шла о продолжении деятельности местных ячеек «Союза Славянских Сил Руси»* и «Граждан СССР»*, которые были запрещены на территории России решениями судов.
По данным суда, для конспирации мужчина создал объединение под названием «Специальный военно-политический орган СССР» и объявил себя его председателем. Позже название менялось сначала на «КПСС (БП)», затем на «ВКП (б)», однако цели и идеология, как установил суд, оставались связаны с запрещённым движением.
Следствие и суд установили, что с октября 2020 года по 9 февраля 2023 года хабаровчанин собирал деньги со сторонников, искал единомышленников и вовлёк в деятельность ещё трёх человек. Все они разделяли взгляды, связанные с отрицанием законности существования Российской Федерации и её органов власти.
Трое участников по тому же делу были осуждены условно по части 2 статьи 282.2 УК РФ за участие в деятельности запрещённого объединения. Организатору же Хабаровский краевой суд 26 июня ужесточил наказание и отправил его в колонию общего режима на шесть лет.
Приговор вступил в законную силу.
* организация признана экстремистской и запрещена на территории России.