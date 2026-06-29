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Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку

Сборная страны на чемпионате мира заняла последнее место в группе.

ДОХА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир аль-Мишаль ушел в отставку после неудачи национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с командами Уругвая (1:1) и Кабо-Верде (0:0) и уступила испанцам (0:4), заняв последнее место в группе.

«Я и мои коллеги приложили все возможные усилия для служения саудовскому футболу и искренне стремились реализовать чаяния нашей родины и наших болельщиков, — написал аль-Мишаль. — Однако невыход нашей национальной сборной в следующий раунд чемпионата мира по футболу — это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть нашу сборную в более достойной позиции».

«Я принял решение не продолжать свою работу до конца текущего срока. В соответствии с установленными процедурами и регламентами мы начнем процесс открытия номинаций для выборов нового совета директоров», — добавил он.

Аль-Мишаль возглавлял федерацию с 2019 года.