Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку

«Я и мои коллеги приложили все возможные усилия для служения саудовскому футболу и искренне стремились реализовать чаяния нашей родины и наших болельщиков, — написал аль-Мишаль. — Однако невыход нашей национальной сборной в следующий раунд чемпионата мира по футболу — это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть нашу сборную в более достойной позиции».