Новосибирская область остаётся в «красной зоне» по ОСАГО.

НСО, как и Ингушетия, продолжает находиться в «красной зоне» мониторинга Банка России, где фиксируются риски недобросовестных действий в сфере ОСАГО. Несмотря на небольшое снижение территориального коэффициента, региону потребуется не менее года, чтобы выйти из этой категории после введения ограничительных мер.