Новосибирская область остаётся в «красной зоне» по ОСАГО.
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Чтобы выйти из неё, потребуется не менее года.
Фото: НДН. Инфо.
НСО, как и Ингушетия, продолжает находиться в «красной зоне» мониторинга Банка России, где фиксируются риски недобросовестных действий в сфере ОСАГО. Несмотря на небольшое снижение территориального коэффициента, региону потребуется не менее года, чтобы выйти из этой категории после введения ограничительных мер.
По данным на 1 апреля 2026 года, средняя страховая выплата по ОСАГО в Новосибирской области составляет 172,8 тысячи рублей, что на 43% превышает средний показатель по стране. Число повторных обращений за страховыми выплатами также значительно выше общероссийского уровня — в 4,3 раза.
Банк России также сообщает, что средняя выплата повторным заявителям достигает 308 тысяч рублей, что в 2,5 раза больше среднероссийского значения. За последний год дефицит между выплатами и собранными премиями в Новосибирской области составил 1,3 млрд рублей, что является самым высоким отрицательным показателем среди всех регионов России.
Правоохранительные органы уже начали расследование ситуации. В феврале региональное управление МВД выявило, что среди активных заявителей есть представители юридических компаний, которые не связаны с реальными дорожно-транспортными происшествиями.
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Татьяна Картавых