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В Красноярском крае продолжают тонуть люди

В Красноярском крае за 28 июня зарегистрировано три происшествия на воде, сообщили в ГУ МЧС.

В Красноярском крае за 28 июня зарегистрировано три происшествия на воде, сообщили в ГУ МЧС.

Так, в Норильске на озере Долгое утонул мужчина. Его тело обнаружили и подняли из воды очевидцы.

Вечером в Курагинском округе в протоке Дурная реки Туба опрокинулась лодка, в которой находились два человека. Очевидцы спасли из воды женщину, а тело мужчины обнаружили на берегу полицейские.

Кроме того, в районе села Нарва на реке Мана из лодки выпал мужчина, местонахождение которого неизвестно (предположительно, утонул).

По всем фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия и выясняются обстоятельства.

В связи с участившимися происшествиями на акваториях сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать меры безопасности: «Купайтесь только на санкционированных пляжах, именно там дно обследуется водолазами и спасатели смогут вовремя прийти на помощь. На маломерном судне надевайте спасательные жилеты на всех пассажиров и водителя. В нетрезвом виде воздержитесь от отдыха на воде».

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