В Красноярском крае продолжают тонуть люди

В связи с участившимися происшествиями на акваториях сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать меры безопасности: «Купайтесь только на санкционированных пляжах, именно там дно обследуется водолазами и спасатели смогут вовремя прийти на помощь. На маломерном судне надевайте спасательные жилеты на всех пассажиров и водителя. В нетрезвом виде воздержитесь от отдыха на воде».