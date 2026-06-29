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Омичи собирают по 20 литров лесной ягоды: где искать урожай

Жители региона делятся фотографиями полных вёдер и называют самые урожайные направления.

Источник: Om1 Омск

В лесах Омской области начался сезон сбора ягод. Местные жители всё чаще публикуют в социальных сетях фотографии урожая и рассказывают, где удалось найти богатые поляны. Снимками и наблюдениями омичи делятся в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».

По словам сборщиков, лесная ягода уже начала массово созревать. На опубликованных фотографиях можно увидеть полные вёдра и корзины. Некоторые омичи утверждают, что всего за три часа им удалось собрать до 20 литров ягод.

За урожаем жители региона отправляются целыми семьями. При этом сбор осложняют комары, которые особенно активны в лесах. Кроме того, часть ягод пока остаётся зелёной и ещё не успела полностью созреть.

Среди наиболее урожайных мест жители называют территории в направлении Калачинска и Горьковского, Русско-Полянский район, а также окрестности Чернолучья. Судя по опубликованным фотографиям, на некоторых полянах ягоды уже созрели в большом количестве.