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Длинная очередь встала на заправку «БРК» на Лермонтова в Иркутске утром 29 июня

Ранее появились сообщения, что сеть ограничила продажу бензина АИ-92 для частников.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 июня. Сегодня утром длинная вереница авто выстроилась в очередь на заправку «БРК» на Лермонтова в Иркутске. Ранее появились сообщения, что данная сеть АЗС ограничила продажу бензина АИ-92 для частников в пользу по государственных контрактов и для юридических лиц.

Напомним, что на позапрошлой неделе стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах. Ранее также проблемы с бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдался в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Добавим, что в Крыму ситуация до сих пор остается сложной.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона написал в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+), что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки. В настоящее время власти принимают меры по нормализации ситуации с топливообеспечением. Добавим, что многие регионы вынуждены перейти на ручной режим работы: это значит, что объемы топлива по каждому из получателей будут определять индивидуально.

В прошлую пятницу огородили остановочные пункты в районе автозаправочных станций Иркутска, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно подъезжать и высаживать пассажиров. Это сделали на Рабочего Штаба, Байкальской и Байкальском тракте. В ближайшее время фан-барьеры будут выставлены на улице Розы Люксембург. Кроме того, возле каждой АЗС установили биотуалеты, а комитеты по управлению округами организовали раздачу воды.

С 28 июня в Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке региона. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём канале в мессенджере МАКС (12+), подчеркнув, что это необходимая мера для недопущения чрезвычайной ситуации.

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