Хинштейн назвал «зверьем» выжигавшего на теле курянина букву «Z» солдата ВСУ

КУРСК, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с мирными жителями, вернувшимися из украинского плена, назвал «зверьем» солдата ВСУ, выжигавшего на руке одного из пленных букву «Z».
Мужчина рассказал, что солдаты ВСУ выжгли ему на руке букву «Z», когда тот находился в полевом госпитале в Сумской области. Рана расположена у курянина на правой руке, чуть выше локтя.
«Зверье какое-то», — сказал Хинштейн, реагируя на рассказ возвращенного курянина.
В июне 2026 года уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже Хинштейн сообщил о том, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. На следующий день Лантратова рассказала о находящемся на проработке списке из шести курян. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.