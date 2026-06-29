Без лишних движений: ряд пособий будут начислять россиянам автоматически с 1 июля

IrkutskMedia, 29 июня. Социальный фонд России активно внедряет цифровые технологии в предоставление социальных услуг. Ведомство модернизирует процессы расчета и выплаты пособий и пенсий, стремясь облегчить взаимодействие с гражданами и работодателями. Доцент Финансового факультета Финансового университета Игорь Балынин рассказал, что часть социальных выплат будет рассчитываться автоматически.
С 1 июля 2026 года специалисты фонда будут использовать информацию, уже имеющуюся на индивидуальных лицевых счетах граждан. Повторное предоставление ранее учтенных сведений больше не потребуется, что приведет к сокращению перечня запрашиваемой у работодателей информации при назначении пособий.
Как было раньше?
До нововведений, если сотрудник, например, уходил на больничный, выплаты поступали ему только после того, как Социальный фонд получал информацию и документы о наступлении страхового случая от работодателя. С 1 июля Соцфонд начнёт запрашивать сведения только при недостатке информации.
О каких выплатах идёт речь?
Автоматически, без запроса документов, россиянам будут перечислять:
- выплаты по больничным листам;
- пособия по беременности и родам;
- ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- единовременное пособие при рождении ребенка.
По мнению Балынина, принятая мера упростит взаимодействие людей с Соцфондом за счет того, что ведомство будет использовать уже имеющиеся в системе сведения, пишут.
Что изменится для работодателя?
С 1 июля 2026 года работодатели будут освобождены от ответственности за непредоставление в СФР данных, которые они уже ранее передавали и которые уже зафиксированы на лицевых счетах сотрудников. Ранее за это нарушение компаниям могли назначить штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает портал Бух.1С.