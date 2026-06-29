Без лишних движений: ряд пособий будут начислять россиянам автоматически с 1 июля

С 1 июля 2026 года работодатели будут освобождены от ответственности за непредоставление в СФР данных, которые они уже ранее передавали и которые уже зафиксированы на лицевых счетах сотрудников. Ранее за это нарушение компаниям могли назначить штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает портал Бух.1С.