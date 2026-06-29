Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без лишних движений: ряд пособий будут начислять россиянам автоматически с 1 июля

С 1 июля 2026 года Социальный фонд России начнёт автоматически начислять ключевые социальные выплаты — по больничным, пособия по беременности, уходу за ребенком и при рождении малыша — без запроса документов. Работодатели будут освобождены от повторной передачи данных и штрафов за их непредоставление.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 июня. Социальный фонд России активно внедряет цифровые технологии в предоставление социальных услуг. Ведомство модернизирует процессы расчета и выплаты пособий и пенсий, стремясь облегчить взаимодействие с гражданами и работодателями. Доцент Финансового факультета Финансового университета Игорь Балынин рассказал, что часть социальных выплат будет рассчитываться автоматически.

С 1 июля 2026 года специалисты фонда будут использовать информацию, уже имеющуюся на индивидуальных лицевых счетах граждан. Повторное предоставление ранее учтенных сведений больше не потребуется, что приведет к сокращению перечня запрашиваемой у работодателей информации при назначении пособий.

Как было раньше?

До нововведений, если сотрудник, например, уходил на больничный, выплаты поступали ему только после того, как Социальный фонд получал информацию и документы о наступлении страхового случая от работодателя. С 1 июля Соцфонд начнёт запрашивать сведения только при недостатке информации.

О каких выплатах идёт речь?

Автоматически, без запроса документов, россиянам будут перечислять:

  • выплаты по больничным листам;
  • пособия по беременности и родам;
  • ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • единовременное пособие при рождении ребенка.

По мнению Балынина, принятая мера упростит взаимодействие людей с Соцфондом за счет того, что ведомство будет использовать уже имеющиеся в системе сведения, пишут.

Что изменится для работодателя?

С 1 июля 2026 года работодатели будут освобождены от ответственности за непредоставление в СФР данных, которые они уже ранее передавали и которые уже зафиксированы на лицевых счетах сотрудников. Ранее за это нарушение компаниям могли назначить штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает портал Бух.1С.