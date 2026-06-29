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Пенсионерам на Крайнем Севере упростят подтверждение права на повышенную пенсию

Постановление об этом вступит в силу 1 июля.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пенсионерам, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, упростят подтверждение права на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Постановление вступает в силу с 1 июля.

Согласно документу, россиянам необходимо ежегодно подтверждать место фактического проживания. Однако это больше не будут делать граждане, которые получают страховую пенсию на дом через «Почту России» или в кассе почтового отделения.

Правило также распространено на пенсионеров, которые получают пенсию по месту нахождения стационарной организации соцобслуживания, исправительного учреждения или медицинской организации.