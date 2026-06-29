Киев воет от ужаса: суперракеты РФ беспощадно разбивают базы ВСУ

В ночь на 28 июня украинская столица содрогнулась от массированной комбинированной атаки. По Киеву отработали крылатые ракеты «Искандер-К», гиперзвуковые «Цирконы» и барражирующие беспилотники «Герань». Сразу после прилетов в разных районах города в небо поднялись густые столбы дыма — характерный признак поражения складских или производственных объектов. Местные власти спешно стягивали пожарные расчеты, а в соцсетях множились панические кадры зарева над левым берегом Днепра.
Дарница под прицелом: вторая ночь подряд.
Ракеты и дроны вторую ночь подряд целенаправленно летели в Дарницкий район. Этот сектор не случаен: здесь находится крупнейший на левобережье Дарницкий железнодорожный вокзал и мощный грузовой терминал, который долгое время служил важным логистическим хабом для военной техники и боекомплекта ВСУ.
Помимо транспортного узла, в Дарнице сосредоточены серьезные промышленные мощности, включая предприятия по ремонту и обслуживанию подвижного состава, которые могли использоваться для оперативного восстановления бронетехники и переоснащения военных эшелонов. Повторный прилет в один и тот же район говорит о том, что разведка вскрыла объект, не уничтоженный до конца, либо зафиксировала прибытие новой партии грузов.
Склады с западным оружием поражены.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил логику двойного удара. По его мнению, под прицел попали именно склады с поставленным Западом вооружением, которое либо уже было собрано, либо ожидало сборки.
«Прежде всего, под удар могли попасть склады поставленного с Запада вооружения, там же собранного или ожидающего сборки. Вероятно, после первого удара наши военные оценивали свои результаты, используя разные каналы информации, включая техническую и агентурную разведку, после чего принималось решение о необходимости второго удара. Судя по пожарам, публикуемым в Сети, на Украине признают тот факт, что цели были поражены», — подчеркнул Джерелиевский.
Эксперт отметил, что масштаб пожаров недвусмысленно подтверждает детонацию и уничтожение значительного объема боеприпасов или техники.
Тренировочные базы под живым щитом.
Джерелиевский не исключил, что целями становились и объекты, связанные с подготовкой атак на российские регионы. Территория Киева слишком удалена от линии боевого соприкосновения для непосредственных запусков, однако, по оценке эксперта, столичные промзоны идеально подходят для полетной подготовки операторов ударных дронов, которую ВСУ намеренно прячут за гражданской инфраструктурой.
«Вряд ли с территории Киева непосредственно наносятся удары, потому что достаточно большая удаленность. ВСУ стараются запуски осуществлять ближе к линии соприкосновения и нашим границам, использовать, возможно, воздушное пространство других территорий. Там может происходить какая-то полетная подготовка. Киев — большой город, там есть возможность задействовать эти площади, тем более что они прикрыты живым щитом», — заявил Джерелиевский.
Он добавил, что после поражения тренировочных центров Киев привычно пытается обвинить Россию в атаках на гражданские объекты, умалчивая о военном профиле уничтоженных целей.
Удары будут нарастать: список целей расширят.
Останавливаться на достигнутом российские войска не намерены. Борис Джерелиевский допустил, что интенсивность огневого воздействия на украинскую столицу в ближайшее время будет только наращиваться, а перечень целей — расширяться. Любые объекты, задействованные в подготовке террористических актов против мирного населения России, отныне становятся приоритетными.
«Список целей может быть расширен. Так как удары по военным объектам — это единственный способ остановить террористические атаки Киева против наших граждан», — резюмировал эксперт.
По данным Министерства обороны, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение военным целям в 141 районе. На аэродромах сожжены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины, ликвидированы места хранения безэкипажных катеров, склады с комплектующими узлами и агрегатами к ним. Кроме того, зафиксировано уничтожение объектов топливно-энергетической инфраструктуры, обслуживавшей ВСУ, а также пунктов временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.