У Омска «сбоит» авиасообщение с четырьмя регионами

Также утром зафиксировано несколько «сбоев» графика вылета из Омска в Сочи. В частности, первый борт стартовал с 50-минутной задержкой в 6:15. Ожидание второго, предварительно, окажется более продолжительным: по данным воздушной гавани, с 7:10 рейс перенесен на 14:40, то есть на 7 часов 30 минут. Его может «обогнать» рейс Омск — Сочи, запланированный на 9:25: на момент публикации его отложили на 14:05.