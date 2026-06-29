У Омска «сбоит» авиасообщение с четырьмя регионами

По состоянию на 7:30 понедельника, 29 июня 2026 года, в Омском аэропорту объявлено о переносе времени вылета 7 бортов по 4 направлениям.
Так, в 6:04 вместо 4:05 отправился первый самолет в Москву. Следующий за ним рейс стартовал в 6:22, «опоздав» на 72 минуты.
Также утром зафиксировано несколько «сбоев» графика вылета из Омска в Сочи. В частности, первый борт стартовал с 50-минутной задержкой в 6:15. Ожидание второго, предварительно, окажется более продолжительным: по данным воздушной гавани, с 7:10 рейс перенесен на 14:40, то есть на 7 часов 30 минут. Его может «обогнать» рейс Омск — Сочи, запланированный на 9:25: на момент публикации его отложили на 14:05.
Еще одним направлением со сбоем времени вылета из Омска стали Минеральные Воды: вместо 9:30 самолет туда может вылететь в 10:30.
Кроме того, объявлено о переносе рейса в Санкт-Петербург с 19:55 на 22:40.