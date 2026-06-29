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До 19 июля по ул. Мичурина частично ограничен проезд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С сегодняшнего дня и до 20:00 19 июля будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С сегодняшнего дня и до 20:00 19 июля будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина.

Ограничение связано с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по восстановлению нарушенного благоустройства после выполнения ремонта на тепловой сети в районе здания № 23 по ул. Мичурина.

В этот период будет перекрыт проезд-дублер: — ул. Мичурина от здания № 23, № 25 по ул. Мичурина до ул. Корнетова; -путём установки дорожных знаков «Движение запрещено» от здания № 8 по ул. Паровозная до здания № 25 по ул. Мичурина, сообщает мэрия.