До 19 июля по ул. Мичурина частично ограничен проезд

В этот период будет перекрыт проезд-дублер: — ул. Мичурина от здания № 23, № 25 по ул. Мичурина до ул. Корнетова; -путём установки дорожных знаков «Движение запрещено» от здания № 8 по ул. Паровозная до здания № 25 по ул. Мичурина, сообщает мэрия.