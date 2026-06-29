Начало июля в Красноярске будет жарким

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На предстоящей рабочей неделе горожан ожидает теплая погода.
В понедельник, 29 июня, синоптики прогнозируют до +28 градусов. Днем возможен небольшой дождь.
Во вторник — до +29 градусов. В течение дня и вечером прогнозируются небольшие дожди.
В среду, 1 июля, воздух прогреется до +28 градусов. Утром возможен также небольшой дождь, однако во второй половине дня установится малооблачная погода.
В четверг столбики термометров поднимутся до +29 градусов.
Самым теплым днем недели станет пятница, 3 июля. Синоптики обещают +30 градусов.