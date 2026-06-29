КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 июня в России отмечают День партизан и подпольщиков — дату памяти людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с врагом в тылу.
Праздник учрежден в честь самоотверженной борьбы партизанских отрядов и подпольных организаций, внесших значительный вклад в Победу.
Дата связана с событиями 1941 года. Именно 29 июня Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) издали директиву для партийных и советских организаций прифронтовых районов. Документ предписывал создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями противника на занятых территориях.
В Архивном агентстве Красноярского края приводят данные, что в годы Великой Отечественной войны в рядах советских партизан сражались более миллиона человек. Более 300 тысяч из них были награждены орденами и медалями, 249 партизан получили звание Героя Советского Союза.