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Сборная Канады обыграла ЮАР и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026 по футболу

Сборная Канады в воскресенье, 28 июня, обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

Сборная Канады в воскресенье, 28 июня, обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

Встреча проходила в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев турнира. Единственный мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил футболист Стивен Эуштакиу.

Альфонсо Дэвис, защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии», провел первый матч на мундиале после травмы. Он вышел на замену на 75-й минуте и весь остаток встречи играл с капитанской повязкой.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, в свою очередь, поручил министерству культуры, спорта и туризма выяснить, почему сборная не смогла преодолеть групповой этап ЧМ-2026.

Уругвайская федерация футбола (AUF) отменила командный рейс с ЧМ-2026 — все из-за проигрыша сборной в матче с Испанией. Теперь игрокам и тренерам придется добираться домой самостоятельно.

При этом команда из Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах. После победы над Уругваем сборная достигла отметки в 34 встречи.

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