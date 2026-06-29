Новости Красноярского края 29 июня: цены на бензин, лесные пожары, град

Понедельник, 29 июня, приносит жителям Красноярского края сводку борьбы со стихиями — как природными, так и виртуальными. Горожане оценивают ущерб после сильных ливней, технические службы восстанавливают доступ в Сеть после масштабной кибератаки, а спасатели удерживают контроль над горящей тайгой. Топливный рынок сохраняет стабильность цен на фоне временных лимитов. Главные новости собрали в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Последствия ливня в Красноярском крае 29 июня: смытая дорога в Солнечном.
Очередной удар стихии в воскресенье, 28 июня, усугубил разрушения дорожной инфраструктуры. В красноярском микрорайоне Солнечный потоки воды повторно размыли многострадальную улицу Гриболевскую.
Сильный дождь еще в пятницу уничтожил часть асфальтового покрытия, а воскресные осадки окончательно скрыли проезжую часть под водой. Подписчики канала «Наш мкр. Солнечный» делятся видеозаписями, где автомобили форсируют затопленный участок с переменным успехом.
Что с бензином в Красноярском крае 29 июня: цены на АЗС.
Цены на бензин в Красноярске продолжают держаться на прежнем уровне. При этом на некоторых заправочных станциях люди стоят в очередях за топливом, из-за чего часть топливых сетей начала вводить лимиты на продажу в одни руки. В Красноярском крае 26 июня председатель правительства Алексей Медведев провел оперативное совещание по вопросам топлива. По его итогам стало известно: регион обеспечен необходимыми резервами для работы больниц, муниципалитетов, аграриев.
Цены на бензин в Красноярске по данным на 29 июня:
КНП: АИ-92 — 73,50 ₽; АИ-95 — 77,50 ₽; АИ-98 — 92,90 ₽; ДТ — 88,10 ₽.
«Олмал» (в Березовке): АИ-92 — 84,90 ₽; АИ-95 — 96,90 ₽; ДТ — 99,90 ₽.
"ОПТИ: АИ-92 — 75,90 ₽; АИ-95 — 79,90 ₽; ДТ — 91,00 ₽.
«Роснефть»: АИ-92 — 62,45 ₽; АИ-95 — 66,45 ₽; ДТ — 82,70 ₽.
НТС: АИ-92 — 73 ₽; АИ-95 — 77 ₽.
«Газпромнефть»: АИ-92 — 61,72 ₽; АИ-95 — 66,53 ₽; ДТ — 79,70 ₽.
Почему не работает «Орион Телеком» в Красноярске 29 июня.
Красноярский провайдер «Орион Телеком» продолжает ликвидировать последствия мощной хакерской атаки, которая началась 27 июня. Технический сбой оставил часть горожан без проводного интернета. В воскресенье, 28 июня, аналитический сервис detector404 зафиксировал новый поток жалоб на отсутствие связи — пик пользовательских обращений пришелся на восемь часов вечера.
Сегодня, 29 июня, система сообщает о 403 обращениях за прошедшие сутки, причем три сигнала поступили за последний час. Специалисты компании отражают атаку и возвращают абонентов в онлайн.
Лесные пожары в Красноярском крае 29 июня: статистика и карта.
По данным лесопожарного центра на 29 июня, специалисты зарегистрировали 206 возгораний на площади более 286,7 тысячи гектаров. Сейчас активно действуют 177 очагов, при этом спасатели уже успешно локализовали 29 пожаров. За минувшие сутки команды полностью ликвидировали 29 возгораний.
Самая сложная обстановка сохраняется на северных территориях — в Енисейском и Северо-Енисейском округах, а также в районе Подкаменной Тунгуски. Краевой оперативный штаб держит ситуацию под полным контролем, пламя не угрожает населенным пунктам.
Погода в Красноярском крае 29 июня: жара, шквалистый ветер и крупный град.
Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий. В понедельник, 29 июня, центральные и южные муниципальные округа накроют сильные ливни с грозами. Ожидается выпадение крупного града, а шквалистый ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Местами порывы превысят отметку в 25 метров в секунду.
Северные районы края встретят жару. На юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском округе прогремят грозы, воздух прогреется до +32 °С. Синоптики предупреждают о сохранении чрезвычайной пожарной опасности пятого класса в центральных районах, Эвенкии и Туруханске. В южной группе муниципальных образований фиксируется высокая пожарная опасность четвертого класса.
В самом Красноярске сегодня прогнозируют комфортные +27 °С и кратковременный дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью 2 метра в секунду, атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается облачность с прояснениями, температура опустится до +16 °С, сохраняется вероятность выпадения осадков.