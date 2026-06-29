Новости Красноярского края 29 июня: цены на бензин, лесные пожары, град

Цены на бензин в Красноярске продолжают держаться на прежнем уровне. При этом на некоторых заправочных станциях люди стоят в очередях за топливом, из-за чего часть топливых сетей начала вводить лимиты на продажу в одни руки. В Красноярском крае 26 июня председатель правительства Алексей Медведев провел оперативное совещание по вопросам топлива. По его итогам стало известно: регион обеспечен необходимыми резервами для работы больниц, муниципалитетов, аграриев.