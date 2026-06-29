Киев после потери трех истребителей МиГ-29 получит списанную технику стран Запада, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Удар БПЛА «Герань-4 Сикер» был нанесен по аэродрому Вознесенск.
После этого киевский режим заявил о крушении еще одного истребителя МиГ-29. Уточняется, что связь с самолетом была потеряна 27 июня во время выполнения боевого задания в Полтавской области.
Кнутов отметил, что эта потеря является довольно чувствительной для ВСУ.
«Киевский режим ощущает нехватку самолетов, для них эта потеря чувствительная. Поэтому сейчас они, естественно, начнут искать замену. Им Дания пообещала передать истребители F-16. И шведы обещали поставку в следующем году, это уже новые шведские самолеты. Так что Украина пытается создать с нуля свои Военно-воздушные силы, в первую очередь за счет того, что получает поставки из стран НАТО. Хотя это, как правило, старые самолеты. Те же украинские МиГ-29 терпят катастрофы по причине своего возраста», — пояснил эксперт.
Кнутов подчеркнул, что Киеву передают чаще всего ту военную технику, которая подлежит списанию. Вместо утилизации страны Запада осуществляют поставки киевскому режиму.
Ранее МО показало кадры уничтожения двух МиГ-29 ВСУ в Николаевской области.