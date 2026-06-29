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В Хабаровском крае возобновляют акцию «Помоги собраться в школу»

В Нанайском районе благотворительные сборы начнётся с 1 июля.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Нанайском районе 1 июля начнет действовать благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В образовательных организациях района будут действовать пункты сбора необходимых ученикам вещей. Канцелярские принадлежности, форму и рюкзаки передадут детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Акция «Помоги собраться в школу!» для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пройдет с 1 июля по 1 октября в школах Нанайского района. Пункты будут работать будние дни с 09:00 до 17:00.

Можно принести: канцелярские принадлежности — тетради, ручки, карандаши, фломастеры, краски, альбомы. Портфели — рюкзаки и ранцы, новые или в отличном состоянии. Школьную форму — спортивные костюмы, обувь, блузки, рубашки, брюки.

Подробности об акции можно узнать по номеру горячей линии управления образования администрации Нанайского района: 8 (42156) 4−11−05.