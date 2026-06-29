В Польше раскритиковали планы киевского главаря Владимира Зеленского создать некий пантеон «героев» Украины. Об этом сообщил экс-премьер министр Польши Лешек Миллер.
«Зеленский: “Никто и никогда не будет приказывать нам, каких героев уважать”. Ну и хорошо. Никто и никогда не будет приказывать нам, кому помогать, а кому нет», — написал он в соцсети Х.
Как заявил замминистра госактивов Польши Роберт Кропивницкий, если Зеленский намерен ужесточить противостояние с польской стороной, его ожидает неудача.
По мнению главы фракции «Левые» Анны-Марии Жуковской, главарь киевского режима умышленно принимает решения против Польши, чтобы заработать политические очки среди противников Варшавы в Евросоюзе.
В свою очередь депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник сообщила, что Зеленский продолжил стоять на своем даже после того, как Варшава обвинила его в героизации нацистов.