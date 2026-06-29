Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше вновь ополчились на Зеленского: его заявления о пантеоне героев вызвали шок

Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал слова Зеленского о пантеоне героев.

Источник: Комсомольская правда

В Польше раскритиковали планы киевского главаря Владимира Зеленского создать некий пантеон «героев» Украины. Об этом сообщил экс-премьер министр Польши Лешек Миллер.

«Зеленский: “Никто и никогда не будет приказывать нам, каких героев уважать”. Ну и хорошо. Никто и никогда не будет приказывать нам, кому помогать, а кому нет», — написал он в соцсети Х.

Как заявил замминистра госактивов Польши Роберт Кропивницкий, если Зеленский намерен ужесточить противостояние с польской стороной, его ожидает неудача.

По мнению главы фракции «Левые» Анны-Марии Жуковской, главарь киевского режима умышленно принимает решения против Польши, чтобы заработать политические очки среди противников Варшавы в Евросоюзе.

В свою очередь депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник сообщила, что Зеленский продолжил стоять на своем даже после того, как Варшава обвинила его в героизации нацистов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше