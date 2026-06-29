Тхэквондисты Хабаровского края завоевали 13 медалей на международных соревнованиях

Команда Хабаровского края успешно выступила на международных соревнованиях «Жемчужина Кыргызстана» по тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо. В турнире приняли участие 470 участников из 11 стран мира. Спортсмены Хабаровского края забрали 13 медалей. Высшую награду получили Андрей Лысяков, Данила Ча и Марк Яковенко. Спортсмены вместе приняли участие в командной дисциплине тэг-тим спарринг и стали лучшими на турнире. Также Андрей Лысяков получил приз за лучшую технику. Спортсмены помладше принесли региону 5 медалей — две золотые, две серебряные и одну бронзовую. По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место. Команда Кыргызстана завоевала серебро, а Узбекистан — бронзу.