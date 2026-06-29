Прокуратура добилась аннулирования фиктивного брака с погибшим участником СВО в Хабаровском крае

Прокуратура района имени Лазо по просьбе брата погибшего участника СВО проверила дело. Установлено: брак формальный, фактических отношений не было, общего хозяйства не вели, супруга не общалась с родными. Цель — статус вдовы и выплаты. Прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Суд согласился, аннулировал запись и защитил права брата на наследство.