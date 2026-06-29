В Госдуме выступили с инициативой снизить возраст надбавки к пенсии до 70 лет

В России нужно ввести увеличенную страховую пенсию по старости уже с 70 лет. Об этом в понедельник, 29 июня, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
— Считаю, что порог в 80 лет, когда назначается повышенная фиксированная выплата и возникает право на социального работника, стоит пересмотреть и снизить его до 70, — добавил депутат.
Парламентарий уточнил, что подобный механизм заложен в законопроекте, который уже направлен в правительство для получения заключения.
По словам Нилова, в стране есть «долгожители, которые и 110 лет живут». По этой причине нужно увеличивать надбавку «поэтапно — в 70, 80, 90, 100 лет», передает ТАСС.
Ранее эксперт из университета «Синергия» Лидия Мазур также рассказала, что досрочно выйти на пенсию могут педагогические, медицинские и творческие работники, а также жители Крайнего Севера.
Кроме того, в некоторых случаях пенсионер может перестать получать социальную пенсию. С чем связан отказ и куда обращаться для возобновления выплаты, «Вечерняя Москва» обсуждала со специалистом.