Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран может начать наземную операцию против США: главная новость 29 июня

США и Иран продолжили обмены ударами. Что последует за срывом перемирия — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Иран после срыва перемирия с США может начать наземную операцию, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Напомним, иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что в ближайшие дни военные базы США на Ближнем Востоке ждет «настоящий ад».

В КСИР отметили, что американские удары по Сирику не решат проблему контроля Ирана над Ормузским проливом.

«Обычными ракетными ударами в этот раз, вероятно, может не обойтись. Иран уже может начать наземную операцию в соседние страны, а не только продолжит бить по американским военным базам. Речь идет о Кувейте, Катаре и ОАЭ. Там могут начать действовать диверсионно-разведывательные группы Ирана для проведения боевых действий против американцев. Это, конечно, совсем не ведет к снижению эскалации», — пояснил эксперт.

Ранее Бахрейн заявил, что Иран атаковал его ракетами и беспилотниками.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше