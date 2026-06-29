Иран может начать наземную операцию против США: главная новость 29 июня

Напомним, иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что в ближайшие дни военные базы США на Ближнем Востоке ждет «настоящий ад».
В КСИР отметили, что американские удары по Сирику не решат проблему контроля Ирана над Ормузским проливом.
«Обычными ракетными ударами в этот раз, вероятно, может не обойтись. Иран уже может начать наземную операцию в соседние страны, а не только продолжит бить по американским военным базам. Речь идет о Кувейте, Катаре и ОАЭ. Там могут начать действовать диверсионно-разведывательные группы Ирана для проведения боевых действий против американцев. Это, конечно, совсем не ведет к снижению эскалации», — пояснил эксперт.
Ранее Бахрейн заявил, что Иран атаковал его ракетами и беспилотниками.