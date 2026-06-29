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В Красноярске банк через суд заставили снизить процентную ставку кредита

Покупатель автомобиля через суд добился снижения процентной ставки.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске банк увеличил процентную ставку кредита клиенту, однако тот воспользовался помощью специалистов регионального управления Роспотребнадзора и вернул себе свои права. Как рассказали в ведомстве, потребитель взял в кредит автомобиль, стоимость — почти 1,4 миллиона рублей.

При заключении договора банк настоял на дополнительной опции — услуге «Управляй легко» за 466 тысяч рублей. В таком случае процентная ставка составит 10,8%. Если же покупатель откажется, ставка вырастет на 16,1%.

Спустя время после покупки мужчина решил отказаться от навязанной услуги и направил заявление в банк, там заявление приняли, но увеличили ставку до 26,9% годовых. Клиент обратился в суд и потребовал вернуть выгодные для него условия. И суд поддержал его. Также в пользу истца взыскано 22,5 тысячи рублей, в том числе моральный вред, штраф и судебные расходы.

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