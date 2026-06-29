В Красноярске банк через суд заставили снизить процентную ставку кредита

Спустя время после покупки мужчина решил отказаться от навязанной услуги и направил заявление в банк, там заявление приняли, но увеличили ставку до 26,9% годовых. Клиент обратился в суд и потребовал вернуть выгодные для него условия. И суд поддержал его. Также в пользу истца взыскано 22,5 тысячи рублей, в том числе моральный вред, штраф и судебные расходы.