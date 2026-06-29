Россиянам рассказали, что может случиться при долгом бездействии по сим-карте

Россияне, которые долгое время не предпринимают никаких действий по своей сим-карте, могут столкнутся с тем, что номер будет заблокирован и продан другому абоненту. Об этом напомнила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова. Эксперт также рассказала о проблемах, которые может повлечь за собой такая ситуация.
«После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера», — сказала Леонова агентству «Прайм».
При этом абонент может потерять доступ к банковскому приложению или «Госуслугам», если аккаунты были привязаны к заблокированному номеру. В такой ситуации нужно будет восстанавливать номер через оператора. Если окажется, что номер уже продали, нужно будет лично прийти в МФЦ или в банк для смены привязанного к аккаунтам номера, пояснила эксперт.
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