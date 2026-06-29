Россиянам рассказали, что может случиться при долгом бездействии по сим-карте

Россияне, которые долгое время не предпринимают никаких действий по своей сим-карте, могут столкнутся с тем, что номер будет заблокирован и продан другому абоненту. Об этом напомнила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова. Эксперт также рассказала о проблемах, которые может повлечь за собой такая ситуация.