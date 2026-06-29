Красноярск никогда не спит: как прошел День молодежи в краевом центре

27 июня красноярский Татышев-парк превратился в эпицентр молодежной энергии — с самого утра здесь собрались тысячи красноярцев, чтобы стать частью главного праздника лета. Еще в полдень начали свою работу площадки с множеством активностей. Зоны были разделены на четыре части: «Молодость», «Мечта», «Гордость» и «Единство». [caption id= «attachment_370084» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Зырянова[/caption] Молодые люди, юные красноярцы и их родители занимались рукоделием и спортом. Бросить вызов своей эрудиции, спеть караоке, попробовать себя в роли радиоведущего и даже проверить свое здоровье — все это могли прямо на площадках праздника. [caption id= «attachment_370085» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Зырянова[/caption] Прошла много площадок, видела их разнообразие. Побывала на мастер-классе по бисероплетению — это было здорово. Особенно радует, что здесь интересно и детям, и взрослым — настоящий семейный праздник, — рассказала НКК одна из посетительниц праздника Ксения. [caption id= «attachment_370086» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Зырянова[/caption] В концертном комплексе парка развернулась площадка «Гордость». Здесь прошли встречи с участниками СВО, врачами, спасателями, спортсменами и специалистами крупных городских предприятий. Они рассказывали о том, как в текущих условиях помогать людям. [caption id= «attachment_370087» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Зырянова[/caption] В прошлом году я уже была здесь, мне понравилась и организация, и все остальное. Поэтому решила в этом тоже принять участие. Жду от праздника побольше позитивных людей, и, естественно, хочется по-настоящему им помочь. Не просто стоять и показывать что и где находится, а общаться, — поделилась с нами волонтер, городской активист Анастасия. В середине дня начался дождь, однако он не смог испортить праздник, ведь впереди ожидало самое интересное. [caption id= «attachment_370088» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Зырянова[/caption] Вечером Татышев-парк зазвучал по-новому: в 19:30 на сцене запустили грандиозное караоке с симфоническим оркестром, которое заставило тысячи голосов петь в унисон, а кульминацией стало выступление хедлайнера праздника — Dj Smash. Мне очень понравилось. Сначала было скучновато, но потом, когда заиграли легендарные песни, по типу Moscow Never Sleeps, все раскачались. Вообще классно, — отметила после концерта одна из зрительниц Екатерина. [caption id= «attachment_370089» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Зырянова[/caption] Красноярск действительно не спит — он живет, дышит и мечтает. День молодежи в очередной раз смог объединить людей независимо от возраста и увлечений. Напомним, фестиваль «День молодежи» в Красноярском крае состоялся в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Автор материала: Александра Зырянова.