Какой церковный праздник отмечают 29 июня

29 июня 2026 года, в понедельник, у верующих продолжается Петров пост. Церковь в этот день вспоминает благочестивую жизнь подвижников, среди которых святители и преподобные. Кроме того, вспоминают подвиг веры священомучеников и пресвитеров. Празднуют перенесение мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского (2002). 29 июня церковь почитает: • Святителя Тихона, епископа Амафунтского (425). Епископ Амафунтский был не только непримиримым борцом с язычеством, разрушавшим капища, но и человеком великой милости, который помогал всем нуждающимся. • Преподобного Тихона Медынского, Калужского (1492). Основал монашескую обитель (пустынь) под Калугой, где был построен деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы. Принял сан игумена и руководил братией, проявляя смиренномудрие, кротость и незлобие. • Преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503). Святой литовского происхождения, бывший военный. Оставив службу и переехав в Россию для избежания унии, он принял монашество. Основав пустынь в костромских землях, он прославился как искусный переписчик книг и мастер-токарь, проводя жизнь в трудах и молитве. • Преподобного Моисея Оптинского (1862). В миру Тимофей Путилов, происходивший из благочестивой купеческой семьи, в юности вместе с братом удалился в Саровскую пустынь. Там он в течение 10 лет жил под духовным руководством преподобного Серафима Саровского. В 1821 году перешёл в Оптину пустынь, где сначала стал духовником, а с 1825 года — её игуменом. За 37 лет настоятельства он превратил обитель в духовный центр, построив скит и храмы и развив традиции старчества. • Священомученика Тигрия пресвитера и мученика Евтропия чтеца (404). Современники и клирики святителя Иоанна Златоуста. После изгнания святителя, они были схвачены и обвинены в поджоге храмов и зданий, противников святого Иоанна Златоуста. Приняли мученическую смерть. • Священомучеников Гермогена, епископа Тобольского, Ефрема, Михаила и Петра пресвитеров и мученика Константина (1918). Прославляют в этот день в церкви перенесение мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского (2002). Святитель Феофан Затворник (в миру Георгий Говоров) выдающийся русский богослов, проповедник и духовный писатель. Получив образование в Киеве, прошёл путь от преподавателя, ректора Санкт-Петербургской духовной академии до епископа Тамбовского и Владимирского. В 1866 году он ушёл на покой в Вышенскую пустынь, а с 1872 года — в затвор. В уединении святитель посвятил себя написанию богословских трудов и обширной переписке. Его главные работы: перевод «Добротолюбия», толкование посланий апостола Павла и «Письма о христианской жизни».