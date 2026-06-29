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Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской покинул Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской пребывал в краевой столице с 19 по 26 июня.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской пребывал в краевой столице с 19 по 26 июня.

26 июня в женском монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы города Красноярска перед ковчегом с частицей мощей блаженной Матроны Московской был совершён молебен с акафистом.

По окончании молебна святыня покинула Красноярск, сообщает пресс-служба красноярской епархии.

Напомним, что ковчег был доставлен из Тульской епархии. Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых XX века, к ней обращаются с молитвами о помощи в жизненных трудностях, исцелении и укреплении веры.