Подросток утонул, пытаясь переплыть пруд в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Днем 27 июня на пруду возле села Ивановка в Ермаковском муниципальном округе утонул 15-летний мальчик.
По информации КГКУ «Спасатель», группа детей отдыхала у водоема без присмотра взрослых. Один из мальчиков решил переплыть пруд, однако на середине пути у него закончились силы, и он ушел под воду.
Спасатели Шушенской поисково-спасательной станции после двух водолазных спусков нашли тело подростка и передали полиции.
Спасатели в очередной раз напоминают родителям о необходимости постоянно контролировать детей во время отдыха у воды. В ведомстве подчеркивают, что оставлять несовершеннолетних без присмотра возле рек, озер и прудов крайне опасно, а также призывают регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на водоемах.
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