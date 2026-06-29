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Подросток утонул, пытаясь переплыть пруд в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Днем 27 июня на пруду возле села Ивановка в Ермаковском муниципальном округе утонул 15-летний мальчик.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Днем 27 июня на пруду возле села Ивановка в Ермаковском муниципальном округе утонул 15-летний мальчик.

По информации КГКУ «Спасатель», группа детей отдыхала у водоема без присмотра взрослых. Один из мальчиков решил переплыть пруд, однако на середине пути у него закончились силы, и он ушел под воду.

Спасатели Шушенской поисково-спасательной станции после двух водолазных спусков нашли тело подростка и передали полиции.

Спасатели в очередной раз напоминают родителям о необходимости постоянно контролировать детей во время отдыха у воды. В ведомстве подчеркивают, что оставлять несовершеннолетних без присмотра возле рек, озер и прудов крайне опасно, а также призывают регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на водоемах.

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