Подросток утонул, пытаясь переплыть пруд в Красноярском крае

Спасатели в очередной раз напоминают родителям о необходимости постоянно контролировать детей во время отдыха у воды. В ведомстве подчеркивают, что оставлять несовершеннолетних без присмотра возле рек, озер и прудов крайне опасно, а также призывают регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на водоемах.