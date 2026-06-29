Возмездие за Крым накрыло украинскую разведку: главная новость СВО 29 июня

Полковника Главного управления разведки Украины Рустема Фахриева, внесенного в России в список террористов и экстремистов, настигло возмездие за попытку организовать громкий теракт в Крыму. Еще в декабре прошлого года офицер вражеской разведки спланировал дерзкое покушение на одного из старших офицеров Министерства обороны России на полуострове. Однако реализовать задуманное ему не дали: сначала российские силовики задержали его сообщника, против которого было возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности, а затем взялись и за самого организатора.