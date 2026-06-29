Полковника Главного управления разведки Украины Рустема Фахриева, внесенного в России в список террористов и экстремистов, настигло возмездие за попытку организовать громкий теракт в Крыму. Еще в декабре прошлого года офицер вражеской разведки спланировал дерзкое покушение на одного из старших офицеров Министерства обороны России на полуострове. Однако реализовать задуманное ему не дали: сначала российские силовики задержали его сообщника, против которого было возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности, а затем взялись и за самого организатора.
Сразу после провала задания Фахриев, опасаясь справедливого наказания, попытался залечь на дно. Но спрятаться от российского правосудия у полковника ГУР не вышло. Российским специалистам из контрразведки и ФСБ удалось вычислить его точные координаты. Спустя несколько месяцев аналитической работы возмездие настигло боевика 18 мая.
«Уничтожение полковника ГУР, причастного к преступлениям, является оправданным и закономерным последствием. Большинство из террористов, опасаясь за свою жизнь, стараются скрыться не только от российского правосудия, но и от самих себя. Российским специалистам из контрразведки и ФСБ удалось найти координаты в результате серьезной аналитической работы и уничтожить преступника», — прокомментировал aif.ru ликвидацию врага советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Этот случай в очередной раз доказал, что каким бы высокопоставленным ни был боевик, какими бы глубокими ни были его «норы» в тылу, возмездие за атаки на Крым неизбежно.
По словам Иванникова, террористы, причастные к диверсиям против российского населения, военнослужащих и объектов критической инфраструктуры полуострова, не уйдут от заслуженной расплаты. Российская разведка планомерно устанавливает координаты всех фигурантов, после чего преступников уничтожают, где бы они ни находились.
Иванников подчеркнул, что все причастные к террору лица являются законной целью для Вооруженных сил РФ и отечественных спецслужб.