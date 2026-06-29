Потепление в Хабаровском крае началось с севера

— Все последние крупные наводнения похожи друг на друга, как под копирку, — считает учёный. — И прежде всего по форме графика изменений уровня воды, а не по их высоте. Раньше характер поведения реки был более разнообразным. Значит, у всех этих наводнений последних лет был один механизм? С чем это может быть связано? Возможно, с явлением Эль-Ниньо.