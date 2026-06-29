Потепление в Хабаровском крае началось с севера

Мировому климату угрожает Эль-Ниньо, природное явление приведёт к небывалой засухе, сильным пожарам, наводнениям по всему миру. С такими заголовками вышли недавно ведущие информационные агентства. Как влияет на климат глобальное событие, связанное с аномальным повышением температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана?
Механизм формирования этого явления в Тихом океане, который называется Эль-Ниньо, ещё слабо изучен, и учёные не до конца понимают всех его возможностей и последствий. Пока точно установлено, что время от времени вода в экваториальной части Тихого океана нагревается сильнее, чем обычно.
Это приводит к тому, что водные массы смещаются в восточную часть океана и нарушают ту атмосферную циркуляцию, которая до этого сформировалась. Вторжение, которое может продолжаться от одного года до трёх лет, приводит к возмущению в атмосфере и к изменению пути циклонов, их частоты и мощности.
Так было всегда, возможно, не столь интенсивно, как последние десятилетия. То, что происходит теперь, очевидно, связано с глобальным потеплением.
Способно ли это явление действительно вызвать такие глобальные изменения? И что происходит у нас в крае? Об этом корреспондент ИА Хабаровский край сегодня говорит с заместителем директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексеем Махиновым.
Вековая мерзлота начала таять.
В нашем сознании прочно укрепилась мысль, что климат меняется. Нельзя не замечать относительно тёплые зимы, ранний ледоход на Амуре, позднее начало ледостава.
Всё это убеждает нас, что в природе всё идёт немного не так, как было ещё недавно. Так ли это на самом деле или это только наши ощущения?
— Учёные нашего института проанализировали изменения температуры воздуха в Хабаровском крае, в частности, в Нижнем Приамурье, — рассказывает Алексей Махинов. — Взяли наблюдения тридцати трёх метеорологических станций и посмотрели, как менялась температура воздуха, а это основной природно-климатический показатель, в последние 80 лет. Так вот выяснилось, что с конца восьмидесятых годов прошлого века среднегодовая температура воздуха стала резко увеличиваться.
До этого она поднималась очень медленно, за десять лет буквально на десятые доли градусов. А с конца 80-х годов этот процесс пошёл более интенсивно. Учёные сравнили последние 36 лет и такой же отрезок времени, ему предшествующий.
Получилось, что среднегодовая температура воздуха стала намного выше, чем была. Самое интересное, что она увеличилась на территории Приамурья не везде одинаково.
Наиболее сильные изменения произошли в северной части, там, где имеется многолетняя мерзлота — это бассейн верхнего течения реки Буреи, Амгуни, Баджальский хребет. Там за последние годы температура повысилась на 1,6−1,7°С. И этому есть научное обоснование. Дело в том, что мерзлота тает и грунты становятся более тёплыми, влияя на температуру приземного слоя воздуха.
А вот в низовьях Амура — у Николаевска-на-Амуре вдоль побережья Охотского моря температура изменилась меньше всего, лишь на 0,8−0,9°С. И это тоже находит своё объяснение.
Несмотря на глобальное потепление, ледовый режим прилегающих участков моря не так сильно изменился и поэтому в меньшей степени влияет на изменение температуры воздуха. Независимо от глобального потепления лёд по-прежнему каждый год приходит сюда весной и в начале лета, влияя на формирование температуры воздуха.
В горах Сихотэ-Алиня, Хабаровске и южных районах края температурные изменения соответствуют средним мировым показателям.
Наводнения под копирку.
Конечно, в последние десятилетия климат заметно изменился. И, вероятно, вследствие этого мы всё чаще сталкиваемся с необычными и опасными природными явлениями, которые прежде не фиксировались.
Вспомнить хотя бы наводнение на Амуре в 2013 году. Никогда вода не поднималась до такого высокого уровня за всю историю 125-летних наблюдений. А подряд три больших наводнения, которые мы наблюдали с 2019 по 2021 год, когда вода в Амуре у Хабаровска поднялась выше 6 метров!
Всё они в какой-то степени являются уникальными. А такая низкая водность Амура, как в 2008 году, тоже аномалия.
— Все последние крупные наводнения похожи друг на друга, как под копирку, — считает учёный. — И прежде всего по форме графика изменений уровня воды, а не по их высоте. Раньше характер поведения реки был более разнообразным. Значит, у всех этих наводнений последних лет был один механизм? С чем это может быть связано? Возможно, с явлением Эль-Ниньо.
Изменение глобальной циркуляции в атмосфере приводит к тому, что циклоны могут смещаться, идти вдоль побережья, захватывая, скажем, Сахалин, Камчатку, Курильские острова, а при этом в Хабаровске или в Благовещенске — в глубокой части континента — ничего подобного не происходит.
Где-то рядом территории засыпает снегом, заливает дождями, а у нас — тишь и благодать. А бывает, циклоны смещаются западнее и вызывают большие наводнения вдали от морского побережья. Или очень сильные ливни, какие случились в Хабаровске в прошлом году.
Они сопровождались такими необычными грозами, что все стали говорить, дескать, ничего подобного никогда не было!
— Конечно, наверняка было, — замечает учёный. — Такие мощные явления случаются настолько редко, что о предыдущих люди попросту забывают.
Какие последствия этого загадочного явления Эль-Ниньо могут ожидать нас в будущем? По мнению учёного, возможны сильные наводнения, засуха, которые наверняка будут повторяться, причём иметь всё более ярко выраженный характер. Активизация циклонов будет приводить к тому, что усилятся локальные изменения метеорологических явлений.
В целом, нас ждут непредвиденные и по большей части неприятные сюрпризы от природы. То есть в каких-то районах будут мощные наводнения на относительно небольшой территории, а на соседних всё будет спокойно. Это возможно даже в бассейне Амура. Скажем, могут происходить мощные наводнения на реках Хор или Бикин, при том, что они не затронут бассейны рядом расположенных рек.
В природе теперь всё стало менее предсказуемо. Скажем, центральную часть России этой зимой засыпало снегом, но там не случилось катастрофического наводнения, которое следовало бы ожидать. Талые воды ушли постепенно.
А вот в Дагестане несколько циклонов, которые пришли один за другим, привели к мощнейшему наводнению! Никто и предположить не мог подобного развития событий. Насколько они связаны с явлениями, аналогичными Эль-Ниньо в Атлантическом океане?
Мало кто в это верит, мало кто связывает эти явления, но существуют же причинно-следственные связи между последствиями Эль-Ниньо и проявлениями его на суше, особенно в континентальной части Евразии.
Процессы циркуляции и изменений в атмосфере настолько сложны и настолько не похожи в разных районах, что их трудно увязывать между собой, понять закономерности их проявлений. Это дело будущих научных исследований.