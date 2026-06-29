Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков назвал самый полезный виноград

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе сообщил, что некоторым людям виноград может быть вреден.

Источник: Аргументы и факты

Наиболее полезными являются темные сорта винограда, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

«Самыми полезными считаются более темные сорта винограда, то есть красный, черный, фиолетовый. Это объясняется повышенной концентрацией ресвератрола и ряда других антиоксидантных комплексов, которые содержатся в винограде, то есть эти полифенолы в более высокой концентрации содержатся именно в темных сортах», — пояснил эксперт.

Диетолог отметил, что виноград можно есть с косточками, поскольку там тоже содержатся полезные вещества, например, Омега-6.

«Из косточек делают масло. Но в целом особого дефицита этих полезных веществ нет, поэтому есть их можно по желанию», — подчеркнул специалист.

Ранее диетолог Поляков сказал, кому опасно есть вареную кукурузу.