Диетолог Поляков назвал самый полезный виноград

«Самыми полезными считаются более темные сорта винограда, то есть красный, черный, фиолетовый. Это объясняется повышенной концентрацией ресвератрола и ряда других антиоксидантных комплексов, которые содержатся в винограде, то есть эти полифенолы в более высокой концентрации содержатся именно в темных сортах», — пояснил эксперт.