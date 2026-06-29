Диетолог Поляков назвал самый полезный виноград

Наиболее полезными являются темные сорта винограда, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.
«Самыми полезными считаются более темные сорта винограда, то есть красный, черный, фиолетовый. Это объясняется повышенной концентрацией ресвератрола и ряда других антиоксидантных комплексов, которые содержатся в винограде, то есть эти полифенолы в более высокой концентрации содержатся именно в темных сортах», — пояснил эксперт.
Диетолог отметил, что виноград можно есть с косточками, поскольку там тоже содержатся полезные вещества, например, Омега-6.
«Из косточек делают масло. Но в целом особого дефицита этих полезных веществ нет, поэтому есть их можно по желанию», — подчеркнул специалист.
Ранее диетолог Поляков сказал, кому опасно есть вареную кукурузу.